В Бурятии отменили международный турнир по борьбе

Власти Бурятии приняли решение отменить проведение международного турнира по вольной борьбе Baikal Open на призы главы республики.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией отменено проведение XXV Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин «Baikal Open» на призы главы Республики Бурятия. Приносим извинения за неудобство и желаем крепкого здоровья», коротко сообщается на сайте Минспорта РБ.
Впрочем, в министерстве не исключили, что турнир проведут в другое время.
«Решение о полной отмене или переносе турнира будет принято позже», —прокомментировал министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов.
Напомним, 25-й турнир на призы главы республики и так планировался в усеченном варианте
– без участия девушек-борцов. Это объяснили тем, что ведущие борицы республики находятся на выездах и не смогут участвовать в спортивном состязании.
Тем не менее, ожидался приезд 16 зарубежный команд, а также команд из разных регионов РФ. Планировалось, что всего на турнир соберется до 250 участников. Соревнования должны были пройти в ФСК Улан-Удэ с 5 по 7 марта.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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