Рожденный в «Голливуде»: как боец с черным поясом стал каскадером и актером

«Кино изменило меня и сделало лучше», - признается известный тренер Эрдэни Жамбалов

Пять лет назад он из тхэквондо попал на съемочную площадку военной ленты «321-я Сибирская» - сначала как директор фильма, а затем и руководитель каскадерской группы. В фильме «Булаг-2», которая выйдет в прокат этой весной, дебютировал в главной роли. Как родиться в Голливуде, где получить черный пояс, зачем добровольно поджигать себя и почему Ван Дам не смог бы сняться в бурятском фильме – ответы в материале «Номер один».Крепкое рукопожатие, улыбка на губах и ледяное спокойствие в глазах – Эрдэни Жамбалов в свои 40 выглядит словно герой старых добрых боевиков с Джетом Ли в главной роли. Восточными единоборствами он увлекся в конце 80-х, впервые увидев на телеэкране бойцов в белом кимоно. Это была Олимпиада-88 в Сеуле.- В школе занимался вольной борьбой и даже стал чемпионом района. Думал, в Улан-Удэ пойду в «Динамо», там тогда работал Валерий Манзаракшеевич Сыдеев. Но в 11 классе сильно заболел, как мне сказали, организм перезапустил себя. В итоге проболел полтора года, - вспоминает Эрдэни.В городе молодой паренек увидел объявление о наборе в секцию тхэквондо. Со своей борцовской «физикой» и природной пластикой он быстро начал делать успехи и попал в сборную республики. Корейское искусство Эрдэни Жамбалов постигал под руководством Вадима Пака, считающегося основоположником бурятского тхэквондо и северо-корейского мастера Ким Джун Сонга. Где-то через два года Эрдэни получил черный пояс, а на дебютном чемпионате России выиграл бронзу.- Тхэквондо – это как шахматы, где ходы делаешь ногами. И здесь важно думать головой. Во время работы в кино я многое перенес в тренерство. Спортсмены смотрят бои и обращают внимание в основном на завершающую стадию удара, мы же учим отслеживать всю комбинацию движений, привычки, функциональную подготовку противника. Смотришь только верхнюю часть тела или работу ног. Всегда делаем видеоразбор как своих тренировок, так и обязательно соперников. Это сильно помогает, - раскрывает секреты известный тренер.В федерации тхэквондо Эрдэни Жамбалов трудится старшим тренером. Среди его учеников чемпионы мира Евгений Оцимик, Юлия Адушнаева, Александр Бодров. Оцимик уже стал легендой в тхэквондо – кроме бесчисленных титулов он задал моду на зрелищную манеру боя. Каждой победе учеников Эрдэни Дашеевич радуется как своей и вдали от родины особенно остро чувствует связь с малой родиной.- На соревнованиях я всегда думаю о тоонто нютаг, вспоминаю тункинские горы, перед стартами обязательно приезжаю домой помолиться. Помню, на первенстве мира, когда Юля Адушнаева выиграла золото, мне не досталась аккредитация тренера и я сидел на трибуне. Кричу: «Бурятия, Бурятия! Юля, урагшаа!». Потом Юля в интервью рассказывает: «Слышу крики разные, и тут «Бурятия!», сразу столько сил появилось. Просто пошла и разгромила соперницу», - вспоминает тренер.Первый опыт с работой каскадера у нашего героя случился в далеком 1999 году на съемках исторической ленты «Черные всадники».- Тогда собрали всех лучших из разных единоборств. Опыта никакого – работали прямо на земле, вместо матов стелили ветки, - вспоминает Эрдэни.В итоге «Черные всадники» положили на дальнюю полку – в 2015 году в Бурятии Солбон Лыгденов начал подготовку съемок военного художественного фильма «321-я Сибирская».- Солбон сказал, что нужна постановка большого рукопашного боя в 100 человек. Мы поехали на первую локацию в Новоселенгинск, там начали набирать ребят из спорта, МВД, МЧС и военных. Тренировались по три раза в день, постановка этой сцены заняла почти два месяца, отдельные схватки с актерами ставили в борцовском зале «Динамо» в городе. И ни одной серьезной травмы – был случай, когда немецкий актер пропустил удар кулаком из-за неправильной дистанции нанесения удара, - рассказывает Эрдэни.Как признается тренер, опыт тхэквондо помог лишь на первых порах, так как рукопашная схватка в жанре военного кино про ВОВ значительно отличается от поединка в спорте: «В кадре все должно выглядеть реально – никаких красивых ударов ногами и руками. Никакого Ван Дамма, все по-простому - проход в ноги, удар камнем, кирпичом, прикладом, первым, что попадется под руку. Это настоящая драка простых сельских жителей, которые никогда не изучали рукопашный бой. И когда у тебя 100 человек дерутся саперными лопатами, ножами и прикладами, главное – это научить определять правильную дистанцию. И при этом у бойцов должны быть разные комбинации».Его наставником в каскадерском ремесле и концептуальной разработке трюков стал Солбон Лыгденов («Мы из будущего», «Непобедимый», «Антикиллер - 3», «Домовой», «Сталинград»). Секреты профессии Эрдэни также передал известный российский каскадер Сергей Головкин. Уроженец Улан-Удэ уехал в Ленинград еще в советское время, там бывший спортсмен создал свою группу. Головкин ставил трюки в «Эбигейл», «Бандитском Петербурге», «Антикиллере», «Елках» и «Мажоре». После полученного опыта Эрдэни собрал бывших спортсменов и создал каскадерскую студию, получившую название «Сайнер» (в переводе означает «благородный воин»).- Самая интересная работа началась, когда бои нужно было перенести на пленку. Солбон научил меня работать в кадре, строить первый план и как должен заполняться кадр. Я стал разбираться в камерах, ведь от ширины кадра зависит, сколько человек должно быть в нем. Сейчас любую схватку в кино уже смотрю с профессиональной точки зрения. Нужно смотреть на актеров на первом, втором планах, а также, что происходит в массовке на заднем плане.Учебными пособиями при постановке трюков для Эрдэни стали голливудские блокбастеры – среди них не только боевики, но и, например, трилогия о хоббитах: «Особенно интересно смотреть фильмы про мушкетеров. Когда шпага в кадре работает очень быстро, это по-настоящему опасно. Здесь актеру нужно ощутить опасность клинка на себе. Шпага, как пуля, может вылететь из ниоткуда. Когда после репетиций на резиновых ножах получаешь настоящее холодное оружие, то впадаешь в легкий ступор. Это совсем другая психология. И ее надо передать в кино. Иначе просто скажут - так не бывает».По словам Эрдэни, самое сложное психологически - это горение. Среди трюков в «321-Сибирской» есть сцены, когда каскадеры горят в немецком бронетранспортере «Гономак»: «Это очень большое испытание, и, самое главное, нельзя паниковать. У каскадеров существует три уровня защиты - до, во время и после выполнения трюка. Важно чувствовать камеру оператора, ритм партнера, надо знать расстояние замаха оружия и радиус поражения огненных взрывов».Сегодня в бурятской студии более десяти каскадеров, и скоро будет новый набор.Этой весной на экраны кинотеатров выйдет продолжение ленты Солбона Лыгденова «Булаг». Эрдэни Жамбалов сыграл в нем главную роль, что стало для руководителя каскадерской группы большим вызовом: «На читке Солбон неожиданно говорит, в главной роли у нас Дашеевич, сценарий писался под тебя». У меня был легкий шок, но ответил, что смогу. Мне было легче, потому что я играл фактически самого себя. И по характеру, и по малой родине, и живому общению с матерью - все это было мне близко».Эрдэни Жамбалов - отхончик в большой дружной семье, у него четыре брата и три сестры. Родителей уже нет в живых, именно им Эрдэни посвятил свой актерский дебют: «Родители нас вырастили. В 6 утра вставали, готовили еду и уходили на ферму до позднего вечера. Это был титанический труд, но мы не понимали этого в детстве».Интересно, что село Табалангут, где родился Эрдэни, имеет громкое второе название: «Наше село в шутку называют Голливуд. Говорят, в перестройку у нас была заимка, где народ слушал «Голос Америки». А там часто рассказывали новости из жизни звезд Голливуда, так название и закрепилось».За четыре года работы над «321-й Сибирской» Эрдэни Жамбалов изучил не только тонкости каскадерского ремесла: «Я начал изучать психологию, актерское мастерство, пересмотрел много фильмов. Смотрел, как голливудские звезды готовятся к ролям. Как запираются в номере, сбрасывают вес – это огромный труд. Когда видишь, как работают в кадре профессиональные актеры из Москвы и Германии, Казахстана, то чувствуешь, насколько от них идет мощная энергетика».Как признался сам Эрдэни, после предпремьерного показа «Булаг-2» долго не мог уснуть.- Когда впервые увидел на экране, неожиданно понравился сам себе. Понял, что справился с задачей, хотя есть моменты, где сделал бы сейчас по-другому, - улыбаясь, признается Эрдэни.Андрей Шевченко, «Номер один».Фото предоставлено героем публикации