Бурятия присоединяется к «Зеленому фитнесу»

«Зеленый фитнес» - спортивное движение с бесплатными спортивными мероприятиями в общественных пространствах городов, который сейчас перешел в онлайн-формат. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».

Программа проводится в формате серии бесплатных онлайн-тренировок с участием профессиональных фитнес-тренеров. За пять лет существования проекта к нему присоединились 63 города и населённых пункта нашей страны. Было проведено более 3500 мероприятий, в которых приняли участие 350 тысяч человек.

В программе «Зеленого фитнеса» помимо уникальных тренировок по йоге, гимнастике, капоэйра, зумбе, кроссфиту, стретчингу и многим другим видам физической активности и спорта, входят тематические фестивали, часовые тренировки и даже тренировки со звездами.

Присоединиться к проекту можно на официальном сайте zel.fit.





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