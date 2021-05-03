Боксер из Бурятии стал серебряным призером молодёжного чемпионата России

Радна Цыбиков в финальном поединке уступил спортсмену из Московской области





2 мая боксер из Бурятии Радна Цыбиков (до 60 кг) уступил в финальном поединке чемпионата России по боксу среди молодежи Константину Опольскому из Московской области и стал серебряным призером турнира, а также обладателем сертификат на 250 тысяч рублей.

Как сообщает Федерация бокса России, в турнире, который в эти дни проходит в подмосковном Серпухове, участвуют более 200 сильнейших боксёров из 53 регионов страны. Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составляет 17,5 млн рублей. Бронзовые призёры получат по 125 тысяч рублей, серебряные – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.Фото: pixabay.com