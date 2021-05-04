Борец из Бурятии поборется за путевку на Олимпиаду

Арсалан Будажапов будет биться за Кыргызстан

Арсалан Будажапов выступит на лицензионном турнире спортивной борьбе «Последний шанс», который пройдет с 6 по 9 мая в Болгарии.



Чемпион Азии 2020 года Арсалан Будажапов будет выступать в весовой категории до 74 килограммов. Среди его оппонентов отметим призера чемпионата и Кубка мира 2019, чемпиона Европы 2021 года, осетинского борца Таймураза Салказанова, представляющего Словакию, и еще одного российского легионера, призера и чемпиона мира Хетика Цаболова, который с марта этого года стал представителем Сербии.

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В весе также заявлены чемпион Африки Огбонна Джон из Нигерии и чемпион Европы Махамедхабиб Кадзимахамедов, представляющий Болгарию. Всего в весе до 74 килограммов заявлено 34 борца.



Напомним, Арсалан Будажапов - бурятский борец из Аги. Он выступает за сборную Кыргызстана уже несколько лет. Ранее за сборную этой страны выступал известный бурятский вольник Жамсо Лхамажапов, а Борис Будаев боролся в составе команды Узбекистана на Олимпиаде в 1996 году.



Фото: федерация спортивной борьбы Кыргызстана

