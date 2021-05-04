04.05.2021
Борец из Бурятии поборется за путевку на Олимпиаду

Борец из Бурятии поборется за путевку на Олимпиаду

Арсалан Будажапов будет биться за Кыргызстан
Арсалан Будажапов выступит на лицензионном турнире спортивной борьбе «Последний шанс», который пройдет с 6 по 9 мая в Болгарии.

Чемпион Азии 2020 года Арсалан Будажапов будет выступать в весовой категории до 74 килограммов. Среди его оппонентов отметим призера чемпионата и Кубка мира 2019, чемпиона Европы 2021 года, осетинского борца Таймураза Салказанова, представляющего Словакию, и еще одного российского легионера, призера и чемпиона мира Хетика Цаболова, который с марта этого года стал представителем Сербии.

В весе также заявлены чемпион Африки Огбонна Джон из Нигерии и чемпион Европы Махамедхабиб Кадзимахамедов, представляющий Болгарию. Всего в весе до 74 килограммов заявлено 34 борца.

Напомним, Арсалан Будажапов - бурятский борец из Аги. Он выступает за сборную Кыргызстана уже несколько лет. Ранее за сборную этой страны выступал известный бурятский вольник Жамсо Лхамажапов, а Борис Будаев боролся в составе команды Узбекистана на Олимпиаде в 1996 году.  

Фото: федерация спортивной борьбы Кыргызстана
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