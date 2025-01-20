Экономика и бизнес 20.01.2025 в 14:49
Аэропорт «Байкал» чуть-чуть не достиг амбициозной цели
До нее не хватило менее тысячи пассажиров
Текст: Андрей Константинов
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ подвел итоги работы в 2024 году. Согласно обнародованным данным, пассажиропоток воздушной гавани составил 749 175 человек – это на 4,7% больше, чем в 2023 году (715 тысяч).
Из аэропорта в общей сложности было сделано 4986 самолетовылетов. Самыми популярными направлениями стали Москва, Новосибирск и Иркутск.
Напомним, гендиректор «Байкала» Дмитрий Гармаев ранее говорил, что в 2024 году аэропорт поставил амбициозную цель — обслужить 750 тысяч человек. По сути, до ее достижения не хватило совсем чуть-чуть, всего 825 пассажиров.
Из аэропорта в общей сложности было сделано 4986 самолетовылетов. Самыми популярными направлениями стали Москва, Новосибирск и Иркутск.
Напомним, гендиректор «Байкала» Дмитрий Гармаев ранее говорил, что в 2024 году аэропорт поставил амбициозную цель — обслужить 750 тысяч человек. По сути, до ее достижения не хватило совсем чуть-чуть, всего 825 пассажиров.
Тегиаэропорт