Экономика и бизнес 20.01.2025 в 14:49

Аэропорт «Байкал» чуть-чуть не достиг амбициозной цели

До нее не хватило менее тысячи пассажиров
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Текст: Андрей Константинов
Аэропорт «Байкал» чуть-чуть не достиг амбициозной цели
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ подвел итоги работы в 2024 году. Согласно обнародованным данным, пассажиропоток воздушной гавани составил 749 175 человек – это на 4,7% больше, чем в 2023 году (715 тысяч).

Из аэропорта в общей сложности было сделано 4986 самолетовылетов. Самыми популярными направлениями стали Москва, Новосибирск и Иркутск.

Напомним, гендиректор «Байкала» Дмитрий Гармаев ранее говорил, что в 2024 году аэропорт поставил амбициозную цель — обслужить 750 тысяч человек. По сути, до ее достижения не хватило совсем чуть-чуть, всего 825 пассажиров.
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