Экономика и бизнес 26.03.2025 в 10:21
Жителей Бурятии накормят форелью
У основателя первого осетрового хозяйства появились новые планы
Текст: Андрей Константинов
Основатель первого в Бурятии осетрового хозяйства Валентин Прохоренков заявил о планах по выращиванию форели. Как сообщили в Минсельхозе, год назад он запустил уникальное для республики производство осетровых, а теперь готовится к новому этапу развития.
По словам предпринимателя, форель — более привычный для потребителей продукт, чем осетр. Кроме того, холодные климатические условия Бурятии идеально подходят для искусственного разведения именно этих видов рыбы.
Для организации форелевого производства потребуется создание новых условий: более глубокие бассейны, специальные корма и поддержание пониженных температур воды. Но основные инвестиции пойдут на строительство нового цеха, который будет в два раза больше существующего.
Первоначальный объём производства планируется на уровне 10 тонн форели в год с перспективой дальнейшего увеличения.
«Надеемся на поддержку государства. Чем быстрее построим, тем быстрее накормим Бурятию форелью», - делится предприниматель.
Параллельно с расширением производства Валентин Прохоренков продолжает развивать осетровое направление. Сейчас в хозяйстве содержится 4,5 тысячи мальков, требующих особого ухода.
«За ними нужно следить, как за детьми, - объясняет рыбовод. - При кормлении важно контролировать процесс, так как у них нет чувства насыщения, могут наглотаться воздуха - необходимо им массаж делать».
Для обеспечения стабильной работы хозяйство оборудовано резервным генератором, а недавно был приобретён современный биофильтр для переработки отходов жизнедеятельности рыб.
«Чтобы обезопасить себя и развязать руки, все перестроил» - говорит предприниматель.
В прошлом году его хозяйство воспользовалось субсидией Минсельхозпрода РБ на возмещение 50% затрат на корма и 30% на оборудование. Такой же поддержкой бизнесмен планирует воспользоваться в этом году.
По словам предпринимателя, форель — более привычный для потребителей продукт, чем осетр. Кроме того, холодные климатические условия Бурятии идеально подходят для искусственного разведения именно этих видов рыбы.
Для организации форелевого производства потребуется создание новых условий: более глубокие бассейны, специальные корма и поддержание пониженных температур воды. Но основные инвестиции пойдут на строительство нового цеха, который будет в два раза больше существующего.
Первоначальный объём производства планируется на уровне 10 тонн форели в год с перспективой дальнейшего увеличения.
«Надеемся на поддержку государства. Чем быстрее построим, тем быстрее накормим Бурятию форелью», - делится предприниматель.
Параллельно с расширением производства Валентин Прохоренков продолжает развивать осетровое направление. Сейчас в хозяйстве содержится 4,5 тысячи мальков, требующих особого ухода.
«За ними нужно следить, как за детьми, - объясняет рыбовод. - При кормлении важно контролировать процесс, так как у них нет чувства насыщения, могут наглотаться воздуха - необходимо им массаж делать».
Для обеспечения стабильной работы хозяйство оборудовано резервным генератором, а недавно был приобретён современный биофильтр для переработки отходов жизнедеятельности рыб.
«Чтобы обезопасить себя и развязать руки, все перестроил» - говорит предприниматель.
В прошлом году его хозяйство воспользовалось субсидией Минсельхозпрода РБ на возмещение 50% затрат на корма и 30% на оборудование. Такой же поддержкой бизнесмен планирует воспользоваться в этом году.
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