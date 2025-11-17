Экономика и бизнес 17.11.2025 в 10:11
Алексей Цыденов: «Для бизнеса это, конечно, не самое приятное удовольствие»
Глава Бурятии рассказал о регуляторном соглашении в «Бурятэнерго»
Текст: Андрей Константинов
В минувшую субботу глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе прямого эфира ответил на вопрос о регуляторном соглашении с «Бурятэнерго», которое вступит в силу со следующего года.
По словам главы, причиной подписания такого соглашения стала крайне тяжелая ситуация с «Бурятэнерго». За прошедшие годы компания накопила долги на 7 млрд рублей.
- Это коммерческие кредиты, которые они сегодня в банках обслуживают просто на то, чтобы существовать. А при этом у нас высокий износ инфраструктуры, сами знаете, не хватает мощностей. Как зима, так начинаются просадки у нас по электроэнергии. Много, порядка 6 тысяч у нас нереализованных договоров льготного техприсоединения. Человек дом построил, а подключиться не может, или ферму построил, подвести электроэнергию не может. И большое количество таких просрочек, - описал ситуацию руководитель региона.
Как сообщил Алексей Цыденов, регуляторное соглашение предусматривает обязательное увеличение инвестиционной программы компании.
- Предусматривается обязательное направление средств не на дивиденды по прибыли, а направление всей прибыли, амортизации, на строительство, реконструкцию линий электропередач, на подключение новых абонентов. Цена инвестпрограммы 12,7 млрд рублей, которая направляется в наши сети. За счет чего? Дополнительная индексация 5% плюсом идет к базовой индексации, которая каждый год идет. И это на сетевую составляющую для юридических лиц. Это не касается тарифов населения. То есть для населения у нас регулируемые тарифы. Они индексируются по базе, - сказал глава.
В то же время Алексей Цыденов признал, что «для бизнеса это, конечно, не самое приятное удовольствие».
- Для бизнеса индексируется сетевая составляющая в общей цене электроэнергии порядка 40%. То есть, вот эти плюсом 5% – это в общем росте тарифов где-то около двух всего. То есть, это, конечно, неприятно, но это не так значимо на самом деле. При этом и для бизнеса тарифы, они, конечно, у нас чувствительные, но тоже самые дешевые. Дешевле, чем у соседей, я имею ввиду в Забайкалье и других регионах Дальнего Востока. Но, опять же, выше, чем в Иркутской области. Мы тоже понимаем. Но в целом с тарифами занимаемся ежегодно. Наверное, знают коллеги, что у нас было, помимо общей индексации по электроэнергетической составляющей, которая была 1-го июля, в зоне Сибири было отдельное решение о дополнительной индексации с 1-го августа. У нас была самая низкая индексация в зоне Сибири. Это была отдельная договоренность с правительством с учетом наших особенностей, в итоге у нас была дополнительная индексация – самая низкая, - отметил Алексей Цыденов.
