Культура 03.04.2023 в 11:54

В Улан-Удэ в театре кукол «Ульгэр» пройдет марафон спектаклей

Весь апрель жители смогут посетить самые полюбившиеся постановки
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ в театре кукол «Ульгэр» пройдет марафон спектаклей

Бурятский театр кукол «Ульгэр» за месяц покажет 15 постановок разных жанров для жителей всех возрастов: от «Колобка» (Возрастное ограничение 0+) до драматической истории о черно-буром лисе (Возрастное ограничение 12+)

Самые большие спектакли с 17 по 21 апреля пройдут на сцене Бурятского театра драмы имени Х. Намсараева. Так, марафон откроет легендарный спектакль «Дочь Байкала – Ангара» (Возрастное ограничение 6+) 17 апреля. Зрители вновь погрузятся в поэтичный мир известных героев Байкала, Ангары, Енисея, Иркута, мелких речушек, и таких фольклорных персонажей, как Ветер и Осетр. Те, кто впервые увидит постановку, познакомятся с красивой историей о любви и препятствиях, стоящих перед ней.

На следующий день 18 апреля зрители окажутся в волшебном лесу. Пластическая фантазия с куклами по мотивам одноименного произведения Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» (Возрастное ограничение 12+) по-настоящему погружает в мир полный волшебства и превращений.


19 апреля жители отправятся в мир крохотной Дюймовочки, которая познакомит юных зрителей со своей невероятной и трогательной историей. 

«Дюймовочка или колыбельная для мамы» (Возрастное ограничение 6+) - это спектакль о большой материнской любви, которая неизменно отзывается в каждом ребёнке. По форме это театральный мультфильм, созданный разными приёмами.  Используются элементы из арсенала театра теней. Актеры в темных костюмах, пластичность кукол, музыка... всё это требует невероятной слаженности», 

 – делится режиссер спектакля Андрей Князьков.
21 апреля улан-удэнцы посмотрят историю любви, охоты, хитрости и взросления «… и звали его Домино» (Возрастное ограничение 12+). Как отмечают в минкультуры, в спектакле танцы сменяются скорбью, грусть – смехом.



Все спектакли доступны по Пушкинской карте. Билеты на сайте или в кассе театра.

В Улан-Удэ разыгрывают коллективную поездку в Санкт-Петербург
23.12.2022 в 16:51
Как сообщал "Номер один", до 29 мая театр кукол "Ульгэр" проводит конкурс среди улан-удэнских школьников на лучшее использование «Пушкинской карты», цена победы - коллективный тур с одноклассниками в Санкт-Петербург.

Фото: пресс-служба театра кукол "Ульгэр"
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ЗУРХАЙ
с 29 марта по 4 апреля

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