В Улан-Удэ в театре кукол «Ульгэр» пройдет марафон спектаклей

Бурятский театр кукол «Ульгэр» за месяц покажет 15 постановок разных жанров для жителей всех возрастов: от «Колобка» (Возрастное ограничение 0+) до драматической истории о черно-буром лисе (Возрастное ограничение 12+)

Самые большие спектакли с 17 по 21 апреля пройдут на сцене Бурятского театра драмы имени Х. Намсараева. Так, марафон откроет легендарный спектакль «Дочь Байкала – Ангара» (Возрастное ограничение 6+) 17 апреля. Зрители вновь погрузятся в поэтичный мир известных героев Байкала, Ангары, Енисея, Иркута, мелких речушек, и таких фольклорных персонажей, как Ветер и Осетр. Те, кто впервые увидит постановку, познакомятся с красивой историей о любви и препятствиях, стоящих перед ней.

На следующий день 18 апреля зрители окажутся в волшебном лесу. Пластическая фантазия с куклами по мотивам одноименного произведения Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» (Возрастное ограничение 12+) по-настоящему погружает в мир полный волшебства и превращений.







19 апреля жители отправятся в мир крохотной Дюймовочки, которая познакомит юных зрителей со своей невероятной и трогательной историей.

«Дюймовочка или колыбельная для мамы» (Возрастное ограничение 6+) - это спектакль о большой материнской любви, которая неизменно отзывается в каждом ребёнке. По форме это театральный мультфильм, созданный разными приёмами. Используются элементы из арсенала театра теней. Актеры в темных костюмах, пластичность кукол, музыка... всё это требует невероятной слаженности»,

– делится режиссер спектакля Андрей Князьков.



(Возрастное ограничение 12+). Как отмечают в минкультуры, в спектакле танцы сменяются скорбью, грусть – смехом.





21 апреля улан-удэнцы посмотрят историю любви, охоты, хитрости и взросления «… и звали его Домино». Как отмечают в минкультуры, в спектакле танцы сменяются скорбью, грусть – смехом.