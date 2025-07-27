У Меркитской крепости в Бурятии открыли историко-краеведческую тропу

Накануне в Бурятии появилось еще одно место туристского притяжения. В преддверии 300-летия подписания Буринского договора об установлении Российско-китайской границы в селе Зурган-Дэбэ Селенгинского района прошло открытие историко-краеведческой тропы.

- В местности Ноехон в 1727 году посол России граф Савва Рагузинский провел успешные переговоры с предводителями бурятских и тунгусских родов о несении ими пограничной службы и служении Российской Империи. Ноехонцы восстановили эти исторические события в театрализованном представлении, в котором приняли участие местные жители. В юрте-музее собирается материал о тех событиях. Кстати, рядом через реку Хилок находится Меркитская крепость, уже известная у туристов. На мой взгляд, путешествие в Ноехон будет интересно не только взрослым туристам, но и детям, которые хотят узнать об истории родного края не только со страниц учебников, - рассказали в своем ТГ-канале министр туризма Алдар Доржиев.

Напомним, что в Курумканском районе инвестор начал обустройство тропы здоровья к Элысунскому водопаду, который издавна известен своими лечебными свойствами. Водопад стал настоящим открытием для туристов.

Фото: Алдар Доржиев