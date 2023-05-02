Происшествия 02.05.2023 в 11:59

В Улан-Удэ прокуроры нашли мошенничество чистой воды

Скандальная «Фортуна» вновь оказалась в центре скандала
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ прокуроры нашли мошенничество чистой воды
В Улан-Удэ выявлено хищение бюджетных средств в ходе строительства объектов водоснабжения юго-западной части города. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Напомним, объекты водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ возводили в рамках программы «Чистая вода». Строительством занимается известная в столице Бурятии компания «Фортуна», стоимость работ составляет 458 млн рублей.

Недавно Счетная палата Бурятии обнародовала итоги проверки строительства объекта. Они оказались неутешительны.

- В ходе контрольного мероприятия установлены факты приемки невыполненных работ и приемки работ с завышением их стоимости и объемов. Установлены факты приемки и оплаты материалов, технические характеристики которых фактически не соответствуют проектной документации и являются ухудшенными. В здании ПНС (повысительная насосная станция) имеются дефекты принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, - констатировали аудиторы.

В отчете отмечается, что первоначально объект планировали ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года. Но из-за некачественного выполнения строительно-монтажных работ на резервуарах ввод сначала перенесли на сентябрь 2022 года, затем - на сентябрь 2023 года.

Материалы проверки аудиторы передали в прокуратуру. Надзорный орган усмотрел в выявленных нарушениях состав преступления, и направил материалы правоохранителям, которые возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Отметим, компания «Фортуна», которая неоднократно выигрывала крупные контракты в Бурятии, уже не раз оказывалась в центре скандалов.

Так, в 2020 году по вине компании, которая реконструировала тепловые сети, было сорвано начало отопительного сезона в сотых кварталах. Затем, в 2021 году последовало задержание директора и единственного учредителя фирмы Вячеслава Пожидаева. Тогда в поле зрения правоохранителей попал ремонт дороги по ул. Гагарина, в ходе которого был причинен ущерб бюджету на сумму 12 млн рублей. Суд признал директора компании виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно, а также обязал возместить причиненный ущерб.

Фото: прокуратура Бурятии
Теги
мошенничество чистая вода

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