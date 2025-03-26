Происшествия 26.03.2025 в 12:27
В Улан-Удэ начался суд над бывшим спикером Хурала Бурятии
Вместе с ним на скамье подсудимых еще четыре фигуранта
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Советском райсуде Улан-Удэ началось первое слушание по громкому уголовному делу о масштабных хищениях при строительстве школы в селе Сосново-Озерское. На скамье подсудимых оказались пять фигурантов. Это бывший спикер Хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиев, гендиректор компании «Витим» Солбон Дашицыренов, а также Алексей Алексеев, Антон Романов и Андрей Ханхасаев. Всем им инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».
Напомним, компания «Витим» строила школу на 450 мест в селе Сосново-Озерское. Её должны были построить еще летом 2023 года, однако сроки были сорваны. Контракт с подрядчиком расторгли, а на стройплощадку зашла прокуратура.
В ходе проверки выяснилось, что фирма предоставила заказчику документы с недостоверными сведениями о прочности использованного при строительстве бетона. Как оказалось, в реальности его прочность была ниже заявленной, что создало угрозу обрушения здания в процессе эксплуатации.
Правоохранители пришли к выводу, что за счет использования более дешевого бетона подрядчики похитили 36 млн. рублей, а в деле стали появляться все новые и новые фигуранты. Сначала им стал главный специалист производственно-технического отдела Управления капитального строительства правительства Бурятии. Его заподозрили в халатности при приемке документов от строителей школы.
Затем под стражу взяли бывшего спикера Хурала Цырен-Даши Доржиева, а его сына Тушина Доржиева объявили в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.
«Цырен-Даши Доржиеву предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению органа следствия, Доржиев по предварительному сговору с иными фигурантами уголовного дела, действуя от имени ООО «Витим» и ОО СК «Развитие», путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ГКУ РБ «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия» и МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» совершил хищение денежных средств в размере на общую сумму более 36 млн рублей», - сообщали ранее в пресс-службе Советского райсуда.
Что касается самой школы, здание которой было почти готово, то власти признали ее опасной и пригласили на объект нового подрядчика, который должен был усилить конструкции. Однако, по словам зампреда правительства Евгения Луковникова, там вскрылись более серьезные нарушения, чем сообщалось ранее. В связи с этим было принято решение полностью демонтировать первый и второй этажи и начать строить их заново. От прежней постройки там сохранится лишь подвал.
Напомним, компания «Витим» строила школу на 450 мест в селе Сосново-Озерское. Её должны были построить еще летом 2023 года, однако сроки были сорваны. Контракт с подрядчиком расторгли, а на стройплощадку зашла прокуратура.
В ходе проверки выяснилось, что фирма предоставила заказчику документы с недостоверными сведениями о прочности использованного при строительстве бетона. Как оказалось, в реальности его прочность была ниже заявленной, что создало угрозу обрушения здания в процессе эксплуатации.
По результатам проверки прокуратуры Следственное управление МВД Бурятии возбудило уголовное дело в отношении гендиректора «Витима» Солбона Дашицыренова. Его задержали в селе Укурик Хилокского района Забайкальского края и конвоировали в Улан-Удэ, после чего определили в СИЗО. К расследованию также подключились сотрудники ФСБ.
Правоохранители пришли к выводу, что за счет использования более дешевого бетона подрядчики похитили 36 млн. рублей, а в деле стали появляться все новые и новые фигуранты. Сначала им стал главный специалист производственно-технического отдела Управления капитального строительства правительства Бурятии. Его заподозрили в халатности при приемке документов от строителей школы.
Затем под стражу взяли бывшего спикера Хурала Цырен-Даши Доржиева, а его сына Тушина Доржиева объявили в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.
«Цырен-Даши Доржиеву предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению органа следствия, Доржиев по предварительному сговору с иными фигурантами уголовного дела, действуя от имени ООО «Витим» и ОО СК «Развитие», путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ГКУ РБ «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия» и МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» совершил хищение денежных средств в размере на общую сумму более 36 млн рублей», - сообщали ранее в пресс-службе Советского райсуда.
Позже по делу задержали и отправили в СИЗО первого заместителя главы Еравнинского района Зоригто Доржиева. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.
Что касается самой школы, здание которой было почти готово, то власти признали ее опасной и пригласили на объект нового подрядчика, который должен был усилить конструкции. Однако, по словам зампреда правительства Евгения Луковникова, там вскрылись более серьезные нарушения, чем сообщалось ранее. В связи с этим было принято решение полностью демонтировать первый и второй этажи и начать строить их заново. От прежней постройки там сохранится лишь подвал.
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