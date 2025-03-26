Происшествия 26.03.2025 в 12:27

В Улан-Удэ начался суд над бывшим спикером Хурала Бурятии

Вместе с ним на скамье подсудимых еще четыре фигуранта
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ начался суд над бывшим спикером Хурала Бурятии
Сотрудники ФСБ пришли с обыском в дом экс-спикера Хурала / фото: скриншот
Сегодня в Советском райсуде Улан-Удэ началось первое слушание по громкому уголовному делу о масштабных хищениях при строительстве школы в селе Сосново-Озерское. На скамье подсудимых оказались пять фигурантов. Это бывший спикер Хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиев, гендиректор компании «Витим» Солбон Дашицыренов, а также Алексей Алексеев, Антон Романов и Андрей Ханхасаев. Всем им инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, компания «Витим» строила школу на 450 мест в селе Сосново-Озерское. Её должны были построить еще летом 2023 года, однако сроки были сорваны. Контракт с подрядчиком расторгли, а на стройплощадку зашла прокуратура.

В ходе проверки выяснилось, что фирма предоставила заказчику документы с недостоверными сведениями о прочности использованного при строительстве бетона. Как оказалось, в реальности его прочность была ниже заявленной, что создало угрозу обрушения здания в процессе эксплуатации.

По результатам проверки прокуратуры Следственное управление МВД Бурятии возбудило уголовное дело в отношении гендиректора «Витима» Солбона Дашицыренова. Его задержали в селе Укурик Хилокского района Забайкальского края и конвоировали в Улан-Удэ, после чего определили в СИЗО. К расследованию также подключились сотрудники ФСБ.


Правоохранители пришли к выводу, что за счет использования более дешевого бетона подрядчики похитили 36 млн. рублей, а в деле стали появляться все новые и новые фигуранты. Сначала им стал главный специалист производственно-технического отдела Управления капитального строительства правительства Бурятии. Его заподозрили в халатности при приемке документов от строителей школы.  

Затем под стражу взяли бывшего спикера Хурала Цырен-Даши Доржиева, а его сына Тушина Доржиева объявили в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.

«Цырен-Даши Доржиеву предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению органа следствия, Доржиев по предварительному сговору с иными фигурантами уголовного дела, действуя от имени ООО «Витим» и ОО СК «Развитие», путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ГКУ РБ «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия» и МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» совершил хищение денежных средств в размере на общую сумму более 36 млн рублей», - сообщали ранее в пресс-службе Советского райсуда.

Позже по делу задержали и отправили в СИЗО первого заместителя главы Еравнинского района Зоригто Доржиева. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий


Что касается самой школы, здание которой было почти готово, то власти признали ее опасной и пригласили на объект нового подрядчика, который должен был усилить конструкции. Однако, по словам зампреда правительства Евгения Луковникова, там вскрылись более серьезные нарушения, чем сообщалось ранее. В связи с этим было принято решение полностью демонтировать первый и второй этажи и начать строить их заново. От прежней постройки там сохранится лишь подвал.
Теги
мошенничество

Все новости

Жители Бурятии поучаствуют в конкурсе рисунков «Открытка Победы»
26.03.2025 в 12:36
В Улан-Удэ начался суд над бывшим спикером Хурала Бурятии
26.03.2025 в 12:27
Пожар двухэтажного дома в районе Бурятии ликвидирован
26.03.2025 в 12:18
В Бурятии продолжают регистрировать случаи гриппа
26.03.2025 в 11:52
Финансовые потери пенсионера из Бурятии возместит житель Саратова
26.03.2025 в 11:31
В Бурятии противопожарные службы привели в повышенную готовность
26.03.2025 в 11:29
В Бурятии выберут самый спортивный ТОС
26.03.2025 в 11:08
В Бурятии чиновники назвали виновных в образовании огромной свалки у Байкала
26.03.2025 в 11:07
В Закаменском районе продолжается ремонт моста через реку Джида
26.03.2025 в 10:55
Десятки пожарных в Бурятии не могут справиться с двумя пожарами
26.03.2025 в 10:43
ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

Читайте также
Пожар двухэтажного дома в районе Бурятии ликвидирован
Сильный ветер поспособствовал уничтожению гаража и бани
26.03.2025 в 12:18
Десятки пожарных в Бурятии не могут справиться с двумя пожарами
Их работу сильно осложняет сильный ветер
26.03.2025 в 10:43
В Улан-Удэ нашелся пропавший мужчина
Его обнаружили на съемной квартире
26.03.2025 в 10:41
В Бурятии три человека получили травмы в ДТП
Водитель «Виша» выехал на встречку и врезался и «Приус»
26.03.2025 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru