Происшествия 24.12.2025 в 06:00
В Бурятии чиновник избежал наказания благодаря прокурору
Гособвинитель, адвокат и потерпевшие проявили небывалое единодушие в суде
Текст: Андрей Константинов
Закаменский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Закаменского района Александра Тудунова. Чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий.
Но и. о. главы города при решении вопроса о вводе этих объектов в эксплуатацию просто ограничился их формальным визуальным осмотром. После он подписал соответствующие документы, на основании которых дома приобрели в государственную собственность и передали детям-сиротам, рассказывали ранее в СУ СКР по Бурятии.
По итогам расследования Александру Тудунову предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий). Дело было передано в суд.
Однако на суде гособвинитель повел себя необычно. Он заявил ходатайство о переквалификацию действий Александра Тудунова на менее тяжкую 1-ю часть статьи 286 УК РФ.
«Поскольку Тудунов А.В. не являлся главой муниципального образования и тяжких последствий по данному делу не наступило, квалифицирующие признаки «совершенное главой органа местного самоуправления», «с причинением тяжких последствий» не нашли своего подтверждения», - отметил представитель прокуратуры.
Суд против этого возражать не стал. Однако, смягчение обвинения позволило экс-чиновнику избежать наказания. Ведь оно повлекло за собой сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности с 10 до 6 лет. И под новый срок в 6 лет Александр Тудунов уже не подпадал. В связи с этим гособвинитель просил суд уголовное дело прекратить.
Обвиняемого и его адвоката такой исход полностью устроил. Против прекращения уголовного дела не возражали даже потерпевшие.
В итоге суд так и поступил.
«Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Тудунова Александра Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, освободив от уголовной ответственности. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Тудунову А.В. сохранить до вступления постановления в законную силу, после чего отменить», - огласила свой вердикт Фемида.
