В Бурятии чиновник избежал наказания благодаря прокурору

Уголовное дело на Александра Тудунова возбудили за его деятельность в 2017 году. Тогда он занимал должность и. о. главы администрации Закаменска. В тот год в Закаменске предприниматель в рамках госконтрактов возвел два дома на 8 квартир для детей-сирот. Общая сумма контрактов составила почти 5,8 млн рублей. Однако стройка велась с нарушениями: для фундамента использовался бетон не соответствующей проекту марки, у него отсутствовала гидроизоляция и теплозащита; в стенах было много глубоких трещин, а в шифере – сквозных отверстий. Также в помещениях не обеспечили нормативный уровень теплозащиты.



