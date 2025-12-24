Происшествия 24.12.2025 в 06:00

В Бурятии чиновник избежал наказания благодаря прокурору

Гособвинитель, адвокат и потерпевшие проявили небывалое единодушие в суде
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии чиновник избежал наказания благодаря прокурору
Фото: архив «Номер один»
Закаменский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Закаменского района Александра Тудунова. Чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело на Александра Тудунова возбудили за его деятельность в 2017 году. Тогда он занимал должность и. о. главы администрации Закаменска. В тот год в Закаменске предприниматель в рамках госконтрактов возвел два дома на 8 квартир для детей-сирот. Общая сумма контрактов составила почти 5,8 млн рублей. Однако стройка велась с нарушениями: для фундамента использовался бетон не соответствующей проекту марки, у него отсутствовала гидроизоляция и теплозащита; в стенах было много глубоких трещин, а в шифере – сквозных отверстий. Также в помещениях не обеспечили нормативный уровень теплозащиты.


Но и. о. главы города при решении вопроса о вводе этих объектов в эксплуатацию просто ограничился их формальным визуальным осмотром. После он подписал соответствующие документы, на основании которых дома приобрели в государственную собственность и передали детям-сиротам, рассказывали ранее в СУ СКР по Бурятии.

По итогам расследования Александру Тудунову предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий). Дело было передано в суд.

Однако на суде гособвинитель повел себя необычно. Он заявил ходатайство о переквалификацию действий Александра Тудунова на менее тяжкую 1-ю часть статьи 286 УК РФ. 

«Поскольку Тудунов А.В. не являлся главой муниципального образования и тяжких последствий по данному делу не наступило, квалифицирующие признаки «совершенное главой органа местного самоуправления», «с причинением тяжких последствий» не нашли своего подтверждения», - отметил представитель прокуратуры.

Суд против этого возражать не стал. Однако, смягчение обвинения позволило экс-чиновнику избежать наказания. Ведь оно повлекло за собой сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности с 10 до 6 лет. И под новый срок в 6 лет Александр Тудунов уже не подпадал. В связи с этим гособвинитель просил суд уголовное дело прекратить. 

Обвиняемого и его адвоката такой исход полностью устроил. Против прекращения уголовного дела не возражали даже потерпевшие. 

В итоге суд так и поступил.

«Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Тудунова Александра Валерьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, освободив от уголовной ответственности. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Тудунову А.В. сохранить до вступления постановления в законную силу, после чего отменить», - огласила свой вердикт Фемида.
прокуратура суд превышение полномочий

