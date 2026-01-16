Происшествия 16.01.2026 в 17:07
В Бурятии будут судить городского главу
В месте с ним под суд пошли заместитель по финансам и руководитель местного МУПа
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии передано в суд уголовное дело в отношении бывшего главы города Бабушкин Ольги Плакиды, ее заместителя по финансово-экономическим вопросам Дарьи Недбай и экс-руководителя МУП «ЖКХ Бабушкинское» Анатолия Рябчуна. Всех троих обвиняют в служебном подлоге и двух эпизодах хищений.
Что конкретно инкриминируют фигурантам, пока не известно. Правоохранители республики об это деле не сообщали.
Ольга Плакида была избрана главой МО ГП «Бабушкинское» в сентябре 2023 года. Ранее она занималась предпринимательством, в 2022 году стала депутатом Кабанского райсовета. Также она создала в одном из мессенджеров группу «Голос народа», объединившую неравнодушных горожан, которые занялись решением проблем населенного пункта. Так, например, под ее руководством активисты объявили сбор средств и сделали ямочный ремонт на улице 3-го Интернационала.
Однако Ольга Плакида проработала на своем посту недолго. Уже в январе 2025 года ее полномочия были прекращены в связи с утратой доверия.
Та же участь – увольнение в связи с утратой доверия – ранее постигла и ее заместителя Дарью Недбай. Прокуратура установила, что она организовала в Бабушкине бизнес в сфере такси, получая с него доход. Однако, и после трудоустройства в администрацию женщина продолжила заниматься коммерческой деятельностью, что является прямым нарушением федерального закона «О муниципальной службе».
