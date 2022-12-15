Политика и власть 15.12.2022 в 11:06
Депутат Хурала Бурятии: Новокижингинск замерзает из-за пустующих квартир
Местная компания ЖКХ вынуждена бесплатно отапливать треть жилого фонда поселка
Текст: Станислав Сергеев
О причинах кризисной ситуации в Новокижингинске на сегодняшней сессии Хурала Бурятии рассказал депутат Тумэн Дондоков. По его словам, местный МУП «Тепловик», который вызывает массу нареканий со стороны жителей многоквартирных домов поселка, находится в непростом финансовом положении.
- Суть проблемы в том, что после ликвидации основного предприятия - Забайкальского ГОКа, произошел отток населения. И более трети благоустроенных квартир пустует. 151 из 408 квартир сейчас пустует. Предприятие вынуждено их отапливать, неся при этом значительные убытки - более 20% дохода, и накапливая долги по налогам, заработной плате и оплате за потребленную электроэнергию. А самое страшное - не имея возможности приобретения в необходимом количестве угля и ГСМ для его своевременного вывоза, в результате чего запасов угля на котельной нет. Долги предприятия растут, недовольство потребителей тоже. И возникает реальная угроза остановки котельной и размораживания сетей, - рассказал депутат.
По его словам, ситуация с каждым годом усугубляется. Поэтому необходимо провести аудит МУП «Тепловик», чтобы определить объем выпадающих доходов и впоследствии возмещать их из республиканского бюджета. Более того, подобные проблемы есть и в других населенных пунктах республики. В итоге депутат обратился к правительству с просьбой принять меры, но с оговоркой:
- Но только не так, как буквально вчера это случилось. Приехал представитель правительства республики, по моему на уровне замминистра. Съездил на котельную, посмотрел, поговорил с начальником ЖКХ и уехал. Даже не поговорил ни с главой, ни с председателем поселкового совета, ни со старостой, ни с людьми. Не заехал в школу. Он просто приехал, посмотрел, что нет угля, и уехал. Ну так же нельзя к ситуации относится. Поэтому просьба разобраться, и давайте примем решение, как поддержать это поселение, - говорил Тумэн Дондоков.
К слову, на этом же заседании другой депутат Дмитрий Швецов рассказал о проблемах с отоплением в поселке Каменск. На 9 декабря на недогрев пожаловались жители 28 домов. Он предложил провести на месте совещание с приглашением представителей правительства республики и руководства ТГК-14.
Напомним, жители Новокижингинска пожаловались, что температура в их домах не поднимается выше 8-10 градусов, в том числе в школе и детском саду. В замерзающее село выехала районная комиссия в составе замглавы района по инфраструктуре, прокурора района, а также сотрудников Роспотребнадзора. Дело с замерзающим селом в Бурятии взял на контроль руководитель следкома России Александр Бастрыкин. Как сообщили власти, на данный момент ситуация с теплом в поселка стабилизировалась.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
- Суть проблемы в том, что после ликвидации основного предприятия - Забайкальского ГОКа, произошел отток населения. И более трети благоустроенных квартир пустует. 151 из 408 квартир сейчас пустует. Предприятие вынуждено их отапливать, неся при этом значительные убытки - более 20% дохода, и накапливая долги по налогам, заработной плате и оплате за потребленную электроэнергию. А самое страшное - не имея возможности приобретения в необходимом количестве угля и ГСМ для его своевременного вывоза, в результате чего запасов угля на котельной нет. Долги предприятия растут, недовольство потребителей тоже. И возникает реальная угроза остановки котельной и размораживания сетей, - рассказал депутат.
По его словам, ситуация с каждым годом усугубляется. Поэтому необходимо провести аудит МУП «Тепловик», чтобы определить объем выпадающих доходов и впоследствии возмещать их из республиканского бюджета. Более того, подобные проблемы есть и в других населенных пунктах республики. В итоге депутат обратился к правительству с просьбой принять меры, но с оговоркой:
- Но только не так, как буквально вчера это случилось. Приехал представитель правительства республики, по моему на уровне замминистра. Съездил на котельную, посмотрел, поговорил с начальником ЖКХ и уехал. Даже не поговорил ни с главой, ни с председателем поселкового совета, ни со старостой, ни с людьми. Не заехал в школу. Он просто приехал, посмотрел, что нет угля, и уехал. Ну так же нельзя к ситуации относится. Поэтому просьба разобраться, и давайте примем решение, как поддержать это поселение, - говорил Тумэн Дондоков.
К слову, на этом же заседании другой депутат Дмитрий Швецов рассказал о проблемах с отоплением в поселке Каменск. На 9 декабря на недогрев пожаловались жители 28 домов. Он предложил провести на месте совещание с приглашением представителей правительства республики и руководства ТГК-14.
Напомним, жители Новокижингинска пожаловались, что температура в их домах не поднимается выше 8-10 градусов, в том числе в школе и детском саду. В замерзающее село выехала районная комиссия в составе замглавы района по инфраструктуре, прокурора района, а также сотрудников Роспотребнадзора. Дело с замерзающим селом в Бурятии взял на контроль руководитель следкома России Александр Бастрыкин. Как сообщили власти, на данный момент ситуация с теплом в поселка стабилизировалась.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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