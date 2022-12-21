В Улан-Удэ объяснили, в связи с чем требуется повысить стоимость проезда на 5 рублей

Сегодня на 38 сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов обсудили повышение стоимости проезда в общественном транспорте. С докладом по вопросу выступил председатель Комитета по транспорту администрации города Юрий Ткачев.

«Основаниями для пересмотра тарифов являются: рост цен на дизельное топливо, смазочные материалы, запчасти и шины, повышение заработной платы, обновление парка подвижного состава МУП «Городские маршруты», увеличение технико-эксплуатационных показателей работы предприятия, увеличение штатной численности муниципального предприятия в целях эксплуатации автобусов большого и среднего класса»,

- сообщил он.



Юрий Ткачев отметил, что по расчетам в автобусах большого и среднего класса экономически обоснованный тариф составляет 53,97 рубля на одного пассажира. Поэтому комитет предложил пересмотреть действующую стоимость и поднять ее хотя бы до 30 рублей. Стоимость проездного билета для школьников составит 750 рублей. Стоимость проездного для остальных горожан - 1500 рублей.

Кроме того, уже с 2018 года заметен отток частных перевозчиков из региона. Сейчас выпуск автобусов составляет уже 540 единиц, в то время как в 2020 было 778 автобусов. Таким образом количество общественного транспорта сократилось аж на одну треть. Вдобавок из-за низких зарплат новые водители появляются все реже, а старые уже уходят на пенсию.

Та же ситуация с трамваями – тариф станет 25 рублей. Стоимость проездного билета – 1500 рублей, для школьников – 625 рублей. При этом, «экономически обоснованный тариф» составил бы 53,78 рублей.Основания для пересмотра тарифов: повышение зарплат водителям трамваев, повышение стоимости электроэнергии, рост цен на ГСМ.

Заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов отметил, что с повышением зарплат, появлением новых автобусов, качество перевозок повысится, но не сразу. Водителей все еще набирают, автобусы регистрируют – на все нужно несколько месяцев. В связи с этим он обратился к представителям частных перевозчиков.

«Жители с Нового года получат увеличенный тариф, но, к сожалению, вывозить также по вечерам людей вы не сможете. Поэтому большая просьба: обратитесь ко всем водителям частных перевозчиков, чтобы они уже не смотрели на эту выгоду! Даже если два человека вечером выезжают, то и нужно вывозить этих двух человек вечером. Если положено выезжать с утра – надо выезжать. Надо всем объединиться – и муниципальному транспорту, и частникам – чтобы качество повысить в связи с повышением оплаты»,

- обратился Анатолий Белоусов.



Напомним, сегодня стало известно, что с 1 января 2023 года цена на проезд в общественном транспорте повысится. Стоимость проезда в автобусах станет 30 рублей, а на трамваях – 25 рублей.



Фото: Номер один