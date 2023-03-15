Политика и власть 15.03.2023 в 09:53
Владимиру Путину рассказали о планах по развитию Северобайкальска
До 2030 года в городе должно быть реализовано 19 проектов с инвестициями в 26,7 млрд рублей
Текст: Константин Воронов
В ходе совещания под председательством президента России Владимира Путина по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов обсуждался не только мастер-план развития Улан-Удэ, но также и БАМовских городов Тынды и Северобайкальска. С докладом по ним выступил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Как доложил министр, мастер-планы развития Северобайкальска и Тынды направлены на решение следующих задач: создать условия для обслуживания растущих транспортных потоков с учетом новых технологий; создать для жителей БАМа новые рабочие места и диверсифицировать экономику, в том числе за счет туризма и малого и среднего предпринимательства; построить новое жилье; обновить коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру и, безусловно, создать условия для профессионального образования, чтобы БАМовская молодежь могла получать востребованные специальности.
«Город Северобайкальск – это одновременно опорный центр западного БАМа и самый крупный город на Байкале, при этом город отрезан от Байкала железнодорожными путями. Одна из основных задач мастер-плана – вернуть городу Байкал путем модернизации путепровода и благоустройства пешеходных маршрутов. Реализация мастер-плана сделает город более комфортным для жителей и привлекательным для туристов, а также улучшит транспортную доступность по воздуху и по воде», - рассказал Алексей Чекунков.
По словам министра, мастер-план предполагает реконструкцию аэропорта Нижнеангарск, который находится в десяти минутах от Северобайкальска. Это позволит удвоить его пропускную способность, расширить географию полетов и типы принимаемых воздушных судов, включая Ил-114, которыми будет оснащаться единая дальневосточная компания «Аврора».
«Новый благоустроенный путепровод соединит город с набережной Байкала, создаст для жителей единое пешеходное пространство от центральной площади до прибрежных парков. Уже сегодня северобайкальский многопрофильный техникум новых технологий служит для молодежи БАМа одним из основных образовательных центров. Мастер-план предусматривает развитие этого образовательного центра по современным техническим специальностям за счет строительства лабораторного комплекса, студенческого общежития и технопарка с мастерскими», - перечислил запланированные меры федеральный чиновник.
Всего по мастер-плану до 2030 года в Северобайкальске должно быть реализовано 19 проектов с инвестициями 26,7 миллиарда рублей.
«Развитие Тынды и Северобайкальска важно не только для жителей этих двух городов, но и для обширной территории, прилегающей к БАМу на протяжении более тысячи километров, где в 70-ти притрассовых поселках проживают еще около ста тысяч человек. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас поддержать предложение об обеспечении новым жильем до 1 января 2030 года всех бамовцев, проживающих в аварийных домах, признанных таковыми по состоянию на 1 сентября 2023 года. Также просим поддержать решение по мастер-планам в части приведения в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог местного значения, газификации Тынды и Северобайкальска. В развитии БАМа заинтересован и российский бизнес, поэтому одновременно с модернизацией городов должны быть запущены корпоративные программы развития малого предпринимательства», - завершил свой доклад министр.
Фото: с личной страницы Алексея Чекункова в Телеграм
Как доложил министр, мастер-планы развития Северобайкальска и Тынды направлены на решение следующих задач: создать условия для обслуживания растущих транспортных потоков с учетом новых технологий; создать для жителей БАМа новые рабочие места и диверсифицировать экономику, в том числе за счет туризма и малого и среднего предпринимательства; построить новое жилье; обновить коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру и, безусловно, создать условия для профессионального образования, чтобы БАМовская молодежь могла получать востребованные специальности.
«Город Северобайкальск – это одновременно опорный центр западного БАМа и самый крупный город на Байкале, при этом город отрезан от Байкала железнодорожными путями. Одна из основных задач мастер-плана – вернуть городу Байкал путем модернизации путепровода и благоустройства пешеходных маршрутов. Реализация мастер-плана сделает город более комфортным для жителей и привлекательным для туристов, а также улучшит транспортную доступность по воздуху и по воде», - рассказал Алексей Чекунков.
По словам министра, мастер-план предполагает реконструкцию аэропорта Нижнеангарск, который находится в десяти минутах от Северобайкальска. Это позволит удвоить его пропускную способность, расширить географию полетов и типы принимаемых воздушных судов, включая Ил-114, которыми будет оснащаться единая дальневосточная компания «Аврора».
«Новый благоустроенный путепровод соединит город с набережной Байкала, создаст для жителей единое пешеходное пространство от центральной площади до прибрежных парков. Уже сегодня северобайкальский многопрофильный техникум новых технологий служит для молодежи БАМа одним из основных образовательных центров. Мастер-план предусматривает развитие этого образовательного центра по современным техническим специальностям за счет строительства лабораторного комплекса, студенческого общежития и технопарка с мастерскими», - перечислил запланированные меры федеральный чиновник.
Всего по мастер-плану до 2030 года в Северобайкальске должно быть реализовано 19 проектов с инвестициями 26,7 миллиарда рублей.
«Развитие Тынды и Северобайкальска важно не только для жителей этих двух городов, но и для обширной территории, прилегающей к БАМу на протяжении более тысячи километров, где в 70-ти притрассовых поселках проживают еще около ста тысяч человек. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас поддержать предложение об обеспечении новым жильем до 1 января 2030 года всех бамовцев, проживающих в аварийных домах, признанных таковыми по состоянию на 1 сентября 2023 года. Также просим поддержать решение по мастер-планам в части приведения в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог местного значения, газификации Тынды и Северобайкальска. В развитии БАМа заинтересован и российский бизнес, поэтому одновременно с модернизацией городов должны быть запущены корпоративные программы развития малого предпринимательства», - завершил свой доклад министр.
Фото: с личной страницы Алексея Чекункова в Телеграм
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