Политика и власть 13.09.2024 в 15:37

Евгения Луковникова внесли в Хурал Бурятии

Депутаты рассмотрят вопрос об утверждении его зампредом на сессии 26 сентября
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Текст: Андрей Константинов
Евгения Луковникова внесли в Хурал Бурятии
Глава Бурятии внес на утверждение депутатов Хурала кандидатуру Евгения Луковникова. В случае одобрения он займет пост зампреда правительства РБ, который раньше уже занимал. Данный вопрос народные избранники рассмотрят на очередной сессии, назначенной на 26 сентября.

Напомним, Евгений Луковников занял должность зампреда правительства в ноябре 2017 года. На своем посту он отвечал за вопросы инфраструктурного развития республики, а также за восстановление подшефного Старобешевского района ДНР. Проработав несколько лет, в января 2024 года чиновник неожиданно объявил о своем уходе.

Однако уже в августе г-н Луковников вновь вернулся на прежнюю должность, правда, пока с приставкой «и.о.», поскольку для его окончательного утверждения нужно согласие депутатов.

Сам Евгений Луковников заявил, что на работу в Бурятию он возвращается с удовольствием.

- Задач очень много - стартовали работы по крупным инфраструктурным проектам: застройка центра Улан-Удэ, театра «Байкал», Национального музея, модернизация ТЭЦ-2, обновление электросетей. Сейчас актуально восстановление дорог, мостов после поводков. Уходил с работы по причине здоровья, сейчас восстановился, готов работать с полной отдачей, - отметил Евгений Луковников.

Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в соцсетях
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