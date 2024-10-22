Политика и власть 22.10.2024 в 17:05

В Улан-Удэ пополняются ряды конкурентов Игоря Шутенкова

На должность мэра столицы подал документы Вадим Будажапов
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ пополняются ряды конкурентов Игоря Шутенкова

В столице Бурятии продолжается прием документов на конкурс по избранию мэра города Улан-Удэ. Сегодня заявление на участие в конкурсе подал Вадим Будажапов.

Как сообщают в горсовете Улан-Удэ, у Вадима Будажапова большой опыт муниципальной работы. Прежде он трудился управляющим делами в Селенгинском районе и заместителем главы Железнодорожного района Улан-Удэ. Также Вадим Будажапов — финалист президентского конкурса «Лидеры России». Числится в кадровом резерве управленческих кадров Бурятии.

Напомним, что ранее документы на конкурс по избранию мэра города Улан-Удэ подали действующий ныне мэр Игорь Шутенков и депутат Народного Хурала, член партии «Новые Люди» Максим Бувалин.

- Прием заявок продолжится до 25 октября. Конкурс состоится 7 ноября 2024 года. Все кандидаты представят свои программы действий, которые должны включать анализ актуальных проблем развития Улан-Удэ, а также план предстоящей работы на посту мэра и предложения по совершенствованию деятельности администрации города в соответствии с ее полномочиями. Затем депутаты горсовета на сессии тайным голосованием выберут нового градоначальника Улан-Удэ. Прием документов производится по адресу: ул. Ленина, д. 54, кабинет 99, - добавили в горсовете.

Фото: горсовет Улан-Удэ

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