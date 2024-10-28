Политика и власть 28.10.2024 в 12:24
Кандидатов на пост главы района в Бурятии отберут пять чиновников
В их числе один министр и три министерских заместителя
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии подписал распоряжение о назначении членов комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Бичурского района. В нее вошли пять чиновников. Это министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев, первый замминистра соцзащиты Анастасия Меринова, первый замминистра сельского хозяйства Булат Цыренжапов, заместитель министра образования и науки Батор Буянтуев и зампред комитета территориального развития администрации главы и правительства РБ Бэлигто Зундуев.
Напомним, ранее главу в Бичурском районе избирали всенародным голосованием. В сентябре 2023 года на выборах вновь победил Василий Смолин, выдвинувшийся на второй срок. Он набрал 58% голосов избирателей. Однако уже в декабре Василий Смолин попал под уголовку по обвинению в причинении смертельных травм местному жителю. После нескольких месяцев в СИЗО он отправился на СВО и сложил свои полномочия.
Пока глава сидел в камере, депутаты райсовета решили, что всенародные выборы в Бичурском районе больше не нужны. Они внесли изменения в устав МО «Бичурский район», по которым районного главу теперь будут назначать депутаты из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
Напомним, ранее главу в Бичурском районе избирали всенародным голосованием. В сентябре 2023 года на выборах вновь победил Василий Смолин, выдвинувшийся на второй срок. Он набрал 58% голосов избирателей. Однако уже в декабре Василий Смолин попал под уголовку по обвинению в причинении смертельных травм местному жителю. После нескольких месяцев в СИЗО он отправился на СВО и сложил свои полномочия.
Пока глава сидел в камере, депутаты райсовета решили, что всенародные выборы в Бичурском районе больше не нужны. Они внесли изменения в устав МО «Бичурский район», по которым районного главу теперь будут назначать депутаты из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
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