Политика и власть 28.10.2024 в 12:24

Кандидатов на пост главы района в Бурятии отберут пять чиновников

В их числе один министр и три министерских заместителя
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Кандидатов на пост главы района в Бурятии отберут пять чиновников
Глава Бурятии подписал распоряжение о назначении членов комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Бичурского района. В нее вошли пять чиновников. Это министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев, первый замминистра соцзащиты Анастасия Меринова, первый замминистра сельского хозяйства Булат Цыренжапов, заместитель министра образования и науки Батор Буянтуев и зампред комитета территориального развития администрации главы и правительства РБ Бэлигто Зундуев.

Напомним, ранее главу в Бичурском районе избирали всенародным голосованием. В сентябре 2023 года на выборах вновь победил Василий Смолин, выдвинувшийся на второй срок. Он набрал 58% голосов избирателей. Однако уже в декабре Василий Смолин попал под уголовку по обвинению в причинении смертельных травм местному жителю. После нескольких месяцев в СИЗО он отправился на СВО и сложил свои полномочия.

Пока глава сидел в камере, депутаты райсовета решили, что всенародные выборы в Бичурском районе больше не нужны. Они внесли изменения в устав МО «Бичурский район», по которым районного главу теперь будут назначать депутаты из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Теги
бичурский район выборы

Все новости

В Улан-Удэ закроют движение через переезд
28.10.2024 в 13:51
В Улан-Удэ заканчивают работу над системой камер по выявлению ДПТ
28.10.2024 в 13:28
В Бурятии выберут лучших солистов конкурса «Лучики солнца»
28.10.2024 в 12:46
В Бурятии подросток угнал «Камаз» с сеном
28.10.2024 в 12:46
Кандидатов на пост главы района в Бурятии отберут пять чиновников
28.10.2024 в 12:24
В Улан-Удэ прощаются с погибшим на СВО капитаном
28.10.2024 в 11:53
В Улан-Удэ водителям городских автобусов увеличат зарплату с 1 ноября
28.10.2024 в 11:42
11-классников Бурятии приглашают в Краснодарское высшее военное училище
28.10.2024 в 11:26
Алексей Астрихинский из Бурятии стал лучшим пожарным на конкурсе ДФО
28.10.2024 в 11:01
В Монголии истребили большую часть благородных оленей
28.10.2024 в 10:59
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
Съевший шаурму житель Улан-Удэ подхватил сальмонеллез
Небезопасный городской фастфут срочно прикрыли
25.10.2024 в 09:56
На пост мэра Улан-Удэ появился уже пятый претендент
Это бизнесмен Константин Бурцев
25.10.2024 в 09:33
Депутат горсовета Улан-Удэ лишится полномочий, если его признают иноагентом
Такие изменения внесены в устав города
24.10.2024 в 11:43
На пост мэра Улан-Удэ появился четвертый претендент
Документы на конкурс подал начальник УКСа Анатолий Урбанов
24.10.2024 в 10:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru