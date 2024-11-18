Политика и власть 18.11.2024 в 14:33
Глава Бурятии поздравил Игоря Шутенкова с вступлением в должность мэра
«Город преображается», охарактеризовал работу градоначальника Алексей Цыденов
Текст: Андрей Константинов
Как уже сообщал «Номер один», в администрации Улан-Удэ состоялась торжественная церемония вступления в должность мэра Игоря Шутенкова. В присутствии главы Бурятии Алексея Цыденова, членов правительства РБ, депутатов Хурала и горсовета, почетных граждан города и общественности Игорь Шутенков принёс присягу.
Глава Бурятии поздравил Игоря Шутенкова с вступлением в должность:
- Поздравляю, Игорь Юрьевич, вас с вступлением во второй раз в должность мэра. Хотелось бы поблагодарить за те годы, что мы с вами уже проработали вместе. В городе сделано очень много. По дорогам, беру с 2019 года, порядка 140 км новых дорог в городе. В городе дороги непростые. Это и подземные коммуникации, освещение и тротуары, и трамвайные пути и все остальное. Такая сложная работа. В городе порядка 270 дворов реконструированы, сделаны детские площадки, порядка 12 общественных территорий сделано. Город преображается.
Такая не очень видная работа, но практически все магистральные тепловые сети в городе заменены. Город на 50 лет, как минимум, обезопасен по обеспечению теплом магистральными сетями.
Была проделана большая работа и эту работу делает такая единая команда. Игорь Юрьевич, я хотел бы отметить вас и вашу команду. Впереди очень непростые задачи - реализация мастер-плана города, которая утверждена президентом страны. Есть ответственность и перед жителями, и перед президентом за реализацию мастер-плана.
Делать надо в любых условиях. Я уверен, что мы вместе, вместе с командой правительства республики точно все сумеем сделать. Хочу вам пожелать дерзать, двигаться креативно, как вы умеете, не отвлекаться на мелочи, добиваться результатов, ну а жители города оценят, - сказал Алексей Цыденов.
Глава Бурятии поздравил Игоря Шутенкова с вступлением в должность:
- Поздравляю, Игорь Юрьевич, вас с вступлением во второй раз в должность мэра. Хотелось бы поблагодарить за те годы, что мы с вами уже проработали вместе. В городе сделано очень много. По дорогам, беру с 2019 года, порядка 140 км новых дорог в городе. В городе дороги непростые. Это и подземные коммуникации, освещение и тротуары, и трамвайные пути и все остальное. Такая сложная работа. В городе порядка 270 дворов реконструированы, сделаны детские площадки, порядка 12 общественных территорий сделано. Город преображается.
Такая не очень видная работа, но практически все магистральные тепловые сети в городе заменены. Город на 50 лет, как минимум, обезопасен по обеспечению теплом магистральными сетями.
Была проделана большая работа и эту работу делает такая единая команда. Игорь Юрьевич, я хотел бы отметить вас и вашу команду. Впереди очень непростые задачи - реализация мастер-плана города, которая утверждена президентом страны. Есть ответственность и перед жителями, и перед президентом за реализацию мастер-плана.
Делать надо в любых условиях. Я уверен, что мы вместе, вместе с командой правительства республики точно все сумеем сделать. Хочу вам пожелать дерзать, двигаться креативно, как вы умеете, не отвлекаться на мелочи, добиваться результатов, ну а жители города оценят, - сказал Алексей Цыденов.
Тегимэр