Политика и власть 12.12.2024 в 10:54

Глава Бурятии назначил нового руководителя агентства по госзакупкам

Им стала Инна Хандажапова, работавшая в агентстве заместителем
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии назначил нового руководителя агентства по госзакупкам
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии подписал указ о назначении Инны Хандажаповой на должность руководителя Республиканского агентства по государственным закупкам. Они приступит к исполнению своих обязанностей с 17 декабря.

Напомним, прежний руководитель агентства Екатерина Прушинская недавно уволилась по собственному желанию. Ей поступило предложение перейти на работу в Фонд Сколково – руководителем аппарата заместителя председателя правления Фонда по управлению рисками и эффективностью контроля.

Справка

Инна Хандажапова родилась 4 февраля 1976 года в Гусиноозерске. В 1998 году окончила Бурятскую сельхозакадемию по специальности «Экономист по бухгалтерскому учёту». В 2008 году в Сибирской академии государственной службы прошла профессиональную переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление». В 2017 году получила специальность «Эксперт в сфере закупок» в Академии контрактных отношений. В 2022 году - специальность юриста в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начала в 2000 году в финансово-экономическом управлении Селенгинского района. В разные годы занимала должности ведущего специалиста отдела планирования и анализа доходов, финансирования производственной сферы, главного специалиста, а затем начальника производственного отдела.

В 2007 году перешла на работу в Республиканское агентство по размещению заказов для государственных заказчиков. Занимала должности главного специалиста-эксперта, консультанта отдела формирования государственного заказа.

В 2012 году стала начальником отдела формирования государственного заказа и организации публичных торгов.

С 2015 года по 2024 год занимала должность заместителя руководителя Республиканского агентства по государственным закупкам, начальника отдела реализации государственной политики в сфере закупок и организации публичных торгов.
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