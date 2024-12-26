Политика и власть 26.12.2024 в 15:45

Главой Бичурского района Бурятии избрана Марина Савельева

За нее проголосовало большинство депутатов райсовета
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Текст: Сергей Березин
Главой Бичурского района Бурятии избрана Марина Савельева
Новым главой Бичурского района избрана Марина Савельева. За нее проголосовало 13 из 17 депутатов районного Совета.

Всего конкурсной комиссией было отобрано и предложено на рассмотрение представительного органа Бичурского района три кандидатуры. Наряду с победительницей выборной процедуры на пост главы муниципалитета претендовали 53-летний глава сельского поселения Сренднехарлунское, член партии «Единая Россия» Беликто Жигжитов и 47-летний глава КФХ Вячеслав Митыпов.

Марине Савельевой - 54 года, она член партии «Единая Россия». Много лет работала заместителем главы Бичурского района по финансово-экономическим вопросам. Хорошо знает проблемы и перспективные направления развития муниципального образования, а жители знают ее. Последний год исполняла обязанности главы Бичурского района.

Напомним, на прежнего главу района Василия Смолина в конце 2023 года возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он был арестован и несколько месяцев провел в СИЗО, откуда в августе этого года отправился на СВО. Спустя несколько дней после ареста Василия Смолина депутаты райсовета единогласно проголосовали за назначение Марины Савельевой временно исполняющей обязанности главы. До этого она занимала пост заместителя руководителя районной администрации по финансово-экономическим вопросам.
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