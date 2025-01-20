Политика и власть 20.01.2025 в 17:37

Глава Бурятии назначил нового начальника Управления ветеринарии

Евгения Цыренжапова ранее работала заместителем руководителя ведомства
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии назначил нового начальника Управления ветеринарии
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Начальником Управления ветеринарии Республики Бурятия назначена Евгения Цыренжапова, которая ранее работала заместителем руководителя ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов. К своим обязанностям Евгения Цыренжапова приступит с 21 января.

Напомним, прежний руководитель Управления ветеринарии Амгалан Дармаев в ноябре прошлого года получил пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РБ. Сейчас он исполняет обязанности министра, а действующий руководитель министерства Галсан Дареев находится в СИЗО. Его обвиняют в двух эпизодах превышения должностных полномочий.

Справка

Евгения Цыренжапова родилась 3 января 1984 года в Закаменске. В 2006 году окончила Бурятскую сельскохозяйственную академию по специальности «Ветеринария».

В 2009 году начала работу с должности ветеринарного врача в Бурятской республиканской станции по борьбе с болезнями животных. В 2016 году была назначена на должность государственного ветеринарного инспектора Управления ветеринарии РБ. В разные годы работала главным специалистом-экспертом и заместителем начальника отдела в Управлении ветеринарии. С 2021 года возглавляла отдел организации противоэпизоотических мероприятий и мониторинга. В 2024 году стала заместителем начальника Управления ветеринарии – начальником отдела обеспечения государственного надзора в области обращения с животными и регистрации специалистов в области ветеринарии.
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