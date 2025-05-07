Политика и власть 07.05.2025 в 15:27

В Бурятии назначили руководителя вновь созданного агентства

Татьяна Парпаева продолжит заниматься молодежными делами в новом статусе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назначили руководителя вновь созданного агентства
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии руководителем недавно созданного Республиканского агентства по делам молодежи назначена Татьяна Парпаева. Соответствующий указ подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Татьяна Парпаева приступит к обязанностям на новой должности с 13 мая.

Напомним, власти Бурятии решили создать для молодежных дел отдельную структуру еще в конце прошлого года, выделив соответствующее агентство из министерства спорта и молодежной политики. Штатная численность агентства составит 17 человек. Его основными задачами названы реализация молодежной политики; сохранение и развитие кадрового, творческого потенциала молодежи, поддержка института молодой семьи; разработка и осуществление мер по содействию в решении жилищных проблем молодежи, организации досуга, формирование здорового образа жизни, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи и т.д.

В существовавшем ранее министерстве спорта и молодежной политики Татьяна Парпаева была заместителем министра, курируя как раз дела молодежи.

«Профессиональный путь Татьяны Парпаевой уже более 25 лет связан с молодежными инициативами и волонтерством. Свою деятельность в этом направлении она начала в 2000 году, когда пришла в Государственный комитет по делам молодежи в качестве консультанта молодежного телефона доверия. Социолог и политолог по образованию, Татьяна Парпаева занимала должности руководителя отдела социально-психологической помощи Молодежного центра Бурятии, главного специалиста-эксперта отделов Комитета по молодежной политики Бурятии, заместителя председателя - начальника отдела поддержки молодежных инициатив комитета Минспорта Бурятии, заместителя министра», - рассказали о ней в пресс-службе правительства Бурятии.
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с 7 по 13 мая

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