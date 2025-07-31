Политика и власть 31.07.2025 в 11:54

Мэр Братска передумал сокращать зарплату чиновникам

Вызвавшее резонанс распоряжение о переводе на неполную рабочую неделю отменено
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Текст: Иван Иванов
Мэр Братска передумал сокращать зарплату чиновникам
Фото: архив «Номер один»
Мэр Братска Александр Дубровин отменил свое распоряжение о введении с октября сокращенной рабочей недели для сотрудников администрации города. Эта мера должна была сэкономить бюджет, с которым возникли проблемы. Подразумевалось, что сокращение рабочего времени служащих будет сопровождаться и уменьшением их зарплат.

«Я рассматривал эту меру как временное и максимально щадящее решение в условиях финансового дефицита. Моя главная задача - вывести Братск из долговой нагрузки, которая сложилась за последние годы. Когда я подписывал распоряжение о возможном введении режима неполного рабочего дня, я действовал в рамках закона - по Трудовому кодексу уведомление необходимо делать заранее. Но сейчас, видя, что ситуация начинает стабилизироваться, и заручившись поддержкой регионального правительства, я принял решение отменить это распоряжение», - цитирует слова Дубровина агентство ТАСС.

В Братске проживают около 230 тысяч человек. Это крупный северный город Приангарья, градообразующими предприятиями являются алюминиевый завод и компании лесопромышленного комплекса.

Как полагают эксперты, решение было отменено после федерального резонанса: российские чиновники подумали, что создаётся претендент уменьшения зарплат в связи с бюджетным и экономическими кризисами в стране. Поэтому деньги на чиновников в бюджете субъекта нашлись, городу помогут.
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