Политика и власть 09.12.2025 в 12:14

В Бурятии назначили председателей райсудов

Сразу два райсуда обрели новых руководителей
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Указом президента России от 8 декабря 2025 года новым председателем Джидинского районного суда Бурятии назначена Эржена Дашинорбоева. Она была судьей этого суда, а последнее время исполняла обязанности его председателя.

Напомним, прежний председатель Джидинского райсуда Юрий Бахутов в феврале этого года вышел в почетную отставку. Через несколько месяцев после этого он скончался.

Новый председатель появился и в Прибайкальском районном суде. Им стал судья Тарбагатайского райсуда Сергей Гордейчик.
суд назначение

