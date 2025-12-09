Политика и власть 09.12.2025 в 12:14
В Бурятии назначили председателей райсудов
Сразу два райсуда обрели новых руководителей
Текст: Андрей Константинов
Указом президента России от 8 декабря 2025 года новым председателем Джидинского районного суда Бурятии назначена Эржена Дашинорбоева. Она была судьей этого суда, а последнее время исполняла обязанности его председателя.
Напомним, прежний председатель Джидинского райсуда Юрий Бахутов в феврале этого года вышел в почетную отставку. Через несколько месяцев после этого он скончался.
Новый председатель появился и в Прибайкальском районном суде. Им стал судья Тарбагатайского райсуда Сергей Гордейчик.
Напомним, прежний председатель Джидинского райсуда Юрий Бахутов в феврале этого года вышел в почетную отставку. Через несколько месяцев после этого он скончался.
Новый председатель появился и в Прибайкальском районном суде. Им стал судья Тарбагатайского райсуда Сергей Гордейчик.
Тегисуд назначение