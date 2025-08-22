Происшествия 22.08.2025 в 15:10
Экс-зампред правительства Бурятии будет сидеть в камере еще месяц
Суд вновь продлил Гарсану Дарееву срок содержания под стражей
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ вновь удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего зампреда и министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева. Согласно постановлению суда, экс-чиновник продолжит находиться в камере СИЗО до 18 сентября этого года.
Напомним, после громких скандалов в Минсельхозе Галсан Дареев стал фигурантом уголовного дела. В декабре прошлого года его обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий, задержали и отправили в СИЗО. С тех пор суд регулярно продлевает ему срок содержания под стражей, отказываясь назначать более мягкую меру пресечения. Для перевода под домашний арест Дарееву не помогают даже болезненное состояние здоровья, отсутствие судимостей и удовлетворительная характеристика по месту жительства.
