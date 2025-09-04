Происшествия 04.09.2025 в 09:48
В Улан-Удэ водитель, намеренно задавивший пешехода, будет сидеть дома
Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ избрал меру пресечения в отношении 23-летнего водителя, совершившего намеренный наезд на мужчину на пешеходном переходе. По решению суда парня отправили под домашний арест.
«При избрании меры пресечения суд учел данные о личности обвиняемого, отсутствие у него судимостей, наличие официального места работы, места жительства, положительные характеристики, а также фактические обстоятельства инкриминируемого ему преступления», - сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, происшествие случилось вечером 31 августа в районе дома №2 по ул. Модогоева и попало на видео. На кадрах можно увидеть, что между водителем и пешеходом возникла явно конфликтная ситуация из-за того, что оба упорно продолжали движение – пешеход шёл по переходу, а водитель ехал. В какой-то момент пешеход вплотную оказался перед машиной и, вероятно, высказал что-то нелестное в адрес автомобилиста. Тот в ответ специально свернул в сторону мужчины, сбил его с ног и поехал дальше. В результате пешеход получил травму и был госпитализирован.
Уехавшего автомобилиста позже задержали. Как выяснилось, у молодого человека не было водительских прав.
После случившегося Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
«При избрании меры пресечения суд учел данные о личности обвиняемого, отсутствие у него судимостей, наличие официального места работы, места жительства, положительные характеристики, а также фактические обстоятельства инкриминируемого ему преступления», - сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, происшествие случилось вечером 31 августа в районе дома №2 по ул. Модогоева и попало на видео. На кадрах можно увидеть, что между водителем и пешеходом возникла явно конфликтная ситуация из-за того, что оба упорно продолжали движение – пешеход шёл по переходу, а водитель ехал. В какой-то момент пешеход вплотную оказался перед машиной и, вероятно, высказал что-то нелестное в адрес автомобилиста. Тот в ответ специально свернул в сторону мужчины, сбил его с ног и поехал дальше. В результате пешеход получил травму и был госпитализирован.
Уехавшего автомобилиста позже задержали. Как выяснилось, у молодого человека не было водительских прав.
После случившегося Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».