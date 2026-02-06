Происшествия 06.02.2026 в 11:49
В Бурятии экс-начальник УКСа отделался легким испугом
Суд вынес Анатолию Урбанову весьма мягкий приговор
Текст: Андрей Константинов
Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел первое уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства правительства Бурятии (УКС) Анатолия Урбанова. Оно касалось строительства очистных сооружений в поселке Выдрино.
Напомним, работы на объекте проводила скандальная «Бурятпроектреставрация». Как следует из материалов дела, в ходе работ компания закупила иное оборудование, чем было предусмотрено контрактом (об этой мутной схеме "Номер один рассказывал еще в 2021 году). Оно отличалось настолько серьезно, что требовало корректировки всего проекта очистных сооружений и его повторной отправки на государственную экспертизу. Только после получения положительного заключения можно было завершать строительство объекта и вводить его в эксплуатацию.
Но экспертиза затянулась, а Анатолий Урбанов ждать не хотел.
«Из ложно понятых интересов службы, выраженных в желании завершить работы по контракту в кратчайшие сроки, ввести очистные сооружения в эксплуатацию и тем самым показать себя грамотным, успешным и компетентным руководителем, у Анатолия Урбанова возник преступный умысел, направленный на превышение должностных полномочий», - так описало мотивы совершенного преступления следствие.
Реализуя преступный умысел, Анатолий Урбанов дал указание подчиненным подготовить документы на приемку очистных сооружений без проведения обязательных государственных экспертиз, а затем лично подписал представленный «Бурятпроектреставрацией» акт приемки объекта.
Результат этого решения общественности уже известен. Не соответствующие проекту очистные сооружения не справились со своими функциями и не смогли очищать сточные воды до требуемых параметров.
«Таким образом, преступные действия Урбанова, превысившего свои должностные полномочия, повлекли за собой существенное нарушения охраняемых законом прав неограниченного круга граждан, проживающих вблизи озера Байкал, ущемление конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. А также причинили невосполнимый вред уникальной пресноводной экосистеме озера Байкал, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, изучение которой имеет непреходящее значение для понимания эволюции жизни на Земле; интересов Российской Федерации и Республики Бурятия», - констатировало следствие.
На суде Анатолий Урбанов признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Суд его ходатайство удовлетворил.
Затем суд исследовал материалы, характеризующие личность подсудимого. Согласно представленным документам, г-н Урбанов имеет постоянное место жительства, официально трудоустроен, положительно характеризуется участковым полиции по месту жительства, на диспансерном учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит.
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Помимо признания вины и раскаяния в их число вошло отсутствие судимостей, болезненное состояние здоровья матери, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, почетные грамоты и благодарственные письма, оказание гуманитарной и благотворительной помощи жителям ДНР и материальной помощи бойцам спецоперации. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Упирая на массу смягчающих обстоятельств, адвокат экс-начальника УКСа и вовсе ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Суд на это не пошел, тем не менее, вынесенный приговор оказался весьма мягким. Анатолий Урбанов отделался штрафом в размере 55 тысяч рублей без каких-либо дополнительных ограничений.
Но на этом судебные приключения бывшего чиновника, скорее всего, не закончатся. Ранее правоохранители сообщали, что в отношении Анатолия Урбанова возбуждены еще два уголовных дела. Одно из них касается скандальной реконструкции театра «Ульгэр», которой занималась все та же «Бурятпроектреставрация». Другое – нарушений при проектировании очистных сооружений в селе Таловка.
Отметим, несмотря на многочисленность обвинений, г-н Урбанов смог избежать камеры СИЗО. Все время с момента задержания в мае 2025 года бывший начальник УКСа находится под домашним арестом.
