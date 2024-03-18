Политика и власть 18.03.2024 в 16:21
«Жители Бурятии сплотились и показали свое единство»
Ректор БГУ и председатель горсовета Улан-Удэ прокомментировали итоги выборов
Текст: Иван Иванов
Ректор БГУ Алдар Дамдинов и председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев прокомментировали «Номер один» итоги выборов президента России.
Вот что, в частности, сказал Алдар Дамдинов:
- Сегодня такое единение вокруг нашего президента вполне объяснимо. В первую очередь, сегодня вся страна находится в таком положении, когда нужно объединяться вокруг сильного лидера. И Владимир Владимирович является тем президентом, который сформировал действительность, понятную не только для России, но и для всего мира. Мы сегодня в принципе говорим за мир. Мы говорим за то, что Россия - сильная страна и с ней нужно считаться. Для Бурятии тоже результат показателен. Это связано с реализацией тех национальных проектов, которые происходили в последние годы, и это показатель, опять-таки, доверия к власти, доверия к команде Алексея Самбуевича, если хотите, поскольку все приоритетные национальные проекты направлены на улучшение качества жизни населения. Это образование, здравоохранение, это дороги. Понятно, что проблем еще много, никто не говорит, что мы решили все проблемы, но тот темп, который задан сегодня, он дает нам право и основание говорить о том, что движение нельзя останавливать, его нужно только усиливать. Послание президента, которое было недавно, еще раз показывает, что наш лидер внимательно относится ко всем проблемам национальной экономики, общества. Тот результат, который мы сегодня видим по республике, он не то, что объясним, он оправдан. И то, что сегодня все объединились, и какой был ажиотаж на избирательных участках, это тоже показатель доверия нашему президенту.
Особенностью этих выборов является и то, что молодёжь проснулась, молодёжь принимает активное участие в выборной кампании. Конечно, с молодёжью нужно еще работать. Мы понимаем, что мы упустили достаточно большой пласт времени, когда мы с молодёжью не разговаривали на равных, нужно разговаривать на равных, нужны социальные лифты, нужно для них выстраивать программу развития. Но я думаю, что студенты, например, Бурятского государственного университета, они видят, что сегодня очень много делается для развития образования и науки. Одно включение Улан-Удэ в статус городов, которые имеют возможность построить у себя кампусы мирового уровня, дорогого стоит. И это такая перспектива, на которую ребята, наверное, откликнулись. Еще раз повторю, с молодёжью нужно работать, нужно активно развивать их гражданские инициативы, показывать им, что они являются будущим страны. Им потом предстоит решать все проблемы государственного уровня. Поэтому я верю, когда спрашивают, где будущее России, я думаю, что будущее России сидит за студенческой скамьей и сейчас уже активно проявлять свои гражданские позиции.
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, в свою очередь, отметил историческую явку на выборах:
- За три дня выборов жители Бурятии, города Улан-Удэ, сплотились и показали свое единство. Все пришли на выборы, проходили семьями, коллективами, все вместе. И поэтому такой результат.
В городе Улан-Удэ — очень большая явка, историческая явка. Такого еще не было. Наши жители понимали, знали, что будущее города зависит от них. И процветание, и развитие, которое предстоит у нас, в том числе, и по мастер-плану, — это заслуга, конечно же, федерального центра во главе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Оказав поддержку, мы понимаем, что будущее города в надежных руках и развитие предстоит у нас.
Благодарю всех жителей, которые пришли и проголосовали. У нас историческая максимальная явка - около 68% в городе Улан-Удэ. За президента проголосовали около 85%. Это тоже исторический максимум. Спасибо всем, кто пришел на выборы и поддержал, сделал свой выбор.
Напомним, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов в своем комментарии по итогам выборов также подтвердил высокую ответственность жителей республики:
- Бурятия еще раз показала, что мы сила, что в Бурятии живут умные, сильные, ответственные, неравнодушные люди. Мы с вами сделали очень ответственное дело, мы определили будущее нашей страны, будущее нашего единого сильного государства, с которым мы справимся с любыми напастями. Мы оказали поддержку нашим ребятам. Конечно, сейчас наши ребята видят там на передовой, что мы здесь тоже в тылу сплотились и тоже все – ради них. У нас впереди много планов, много работы. Я хочу сказать спасибо всем, кто так или иначе участвовал в выборах. Хочу сказать спасибо волонтерам, хочу сказать спасибо нашим ТОСам, которые на всех участках участвовали, артистам, всем неравнодушным креативным людям. Хочу сказать спасибо медицинским работникам, которые работали на этих участках. Всем. И, конечно, работникам избирательных участковых комиссий, ТИКов. Всех, кто вложили душу, труд в эти три дня концентрации максимальной ответственности для нашей страны, для нашей республики. Дорогие друзья, дорогие земляки, спасибо вам, мы все сделали, - поблагодарил жителей глава республики.
Как уже сообщал «Номер один», явка на выборах президента составила 73%. За действующего главу государства проголосовали почти 88% пришедших на избирательные участки жителей республики.
Фото: скриншот видео
Вот что, в частности, сказал Алдар Дамдинов:
- Сегодня такое единение вокруг нашего президента вполне объяснимо. В первую очередь, сегодня вся страна находится в таком положении, когда нужно объединяться вокруг сильного лидера. И Владимир Владимирович является тем президентом, который сформировал действительность, понятную не только для России, но и для всего мира. Мы сегодня в принципе говорим за мир. Мы говорим за то, что Россия - сильная страна и с ней нужно считаться. Для Бурятии тоже результат показателен. Это связано с реализацией тех национальных проектов, которые происходили в последние годы, и это показатель, опять-таки, доверия к власти, доверия к команде Алексея Самбуевича, если хотите, поскольку все приоритетные национальные проекты направлены на улучшение качества жизни населения. Это образование, здравоохранение, это дороги. Понятно, что проблем еще много, никто не говорит, что мы решили все проблемы, но тот темп, который задан сегодня, он дает нам право и основание говорить о том, что движение нельзя останавливать, его нужно только усиливать. Послание президента, которое было недавно, еще раз показывает, что наш лидер внимательно относится ко всем проблемам национальной экономики, общества. Тот результат, который мы сегодня видим по республике, он не то, что объясним, он оправдан. И то, что сегодня все объединились, и какой был ажиотаж на избирательных участках, это тоже показатель доверия нашему президенту.
Особенностью этих выборов является и то, что молодёжь проснулась, молодёжь принимает активное участие в выборной кампании. Конечно, с молодёжью нужно еще работать. Мы понимаем, что мы упустили достаточно большой пласт времени, когда мы с молодёжью не разговаривали на равных, нужно разговаривать на равных, нужны социальные лифты, нужно для них выстраивать программу развития. Но я думаю, что студенты, например, Бурятского государственного университета, они видят, что сегодня очень много делается для развития образования и науки. Одно включение Улан-Удэ в статус городов, которые имеют возможность построить у себя кампусы мирового уровня, дорогого стоит. И это такая перспектива, на которую ребята, наверное, откликнулись. Еще раз повторю, с молодёжью нужно работать, нужно активно развивать их гражданские инициативы, показывать им, что они являются будущим страны. Им потом предстоит решать все проблемы государственного уровня. Поэтому я верю, когда спрашивают, где будущее России, я думаю, что будущее России сидит за студенческой скамьей и сейчас уже активно проявлять свои гражданские позиции.
Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, в свою очередь, отметил историческую явку на выборах:
- За три дня выборов жители Бурятии, города Улан-Удэ, сплотились и показали свое единство. Все пришли на выборы, проходили семьями, коллективами, все вместе. И поэтому такой результат.
В городе Улан-Удэ — очень большая явка, историческая явка. Такого еще не было. Наши жители понимали, знали, что будущее города зависит от них. И процветание, и развитие, которое предстоит у нас, в том числе, и по мастер-плану, — это заслуга, конечно же, федерального центра во главе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Оказав поддержку, мы понимаем, что будущее города в надежных руках и развитие предстоит у нас.
Благодарю всех жителей, которые пришли и проголосовали. У нас историческая максимальная явка - около 68% в городе Улан-Удэ. За президента проголосовали около 85%. Это тоже исторический максимум. Спасибо всем, кто пришел на выборы и поддержал, сделал свой выбор.
Напомним, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов в своем комментарии по итогам выборов также подтвердил высокую ответственность жителей республики:
- Бурятия еще раз показала, что мы сила, что в Бурятии живут умные, сильные, ответственные, неравнодушные люди. Мы с вами сделали очень ответственное дело, мы определили будущее нашей страны, будущее нашего единого сильного государства, с которым мы справимся с любыми напастями. Мы оказали поддержку нашим ребятам. Конечно, сейчас наши ребята видят там на передовой, что мы здесь тоже в тылу сплотились и тоже все – ради них. У нас впереди много планов, много работы. Я хочу сказать спасибо всем, кто так или иначе участвовал в выборах. Хочу сказать спасибо волонтерам, хочу сказать спасибо нашим ТОСам, которые на всех участках участвовали, артистам, всем неравнодушным креативным людям. Хочу сказать спасибо медицинским работникам, которые работали на этих участках. Всем. И, конечно, работникам избирательных участковых комиссий, ТИКов. Всех, кто вложили душу, труд в эти три дня концентрации максимальной ответственности для нашей страны, для нашей республики. Дорогие друзья, дорогие земляки, спасибо вам, мы все сделали, - поблагодарил жителей глава республики.
Как уже сообщал «Номер один», явка на выборах президента составила 73%. За действующего главу государства проголосовали почти 88% пришедших на избирательные участки жителей республики.
Фото: скриншот видео