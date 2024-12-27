Политика и власть 27.12.2024 в 11:00
В Бурятии новым главой района стал бывший следователь
Прибайкальский район возглавил Николай Коновалов
Текст: Андрей Константинов
В Прибайкальском районе Бурятии на очередной сессии райсовета депутаты выбрали нового главу. Как сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7», им стал Николай Коновалов.
Николай Коновалов родился 4 марта 1993 года в Татаурово. Окончил Иркутский университет по специальности юрист и БГСХА по специальности мелиоратор. Работал юристом в Прибайкальской районной администрации, старшим следователем СУ СК РФ в Заиграевском районе. Начальником отдела, первым заместителем и исполняющим обязанности главы Тарбагатайского района.
Прежний глава Прибайкальского района Сергей Семенов в ноябре досрочно покинул свой пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Он возглавлял район в 2008-2013 годах, а в 2017 году он снова выдвинул свою кандидатуру на выборах главы и победил. В 2022 году г-н Семенов вновь возглавил район, правда, уже получив пост главы через конкурс. В 2023 году Сергея Семенова признали одним из лучших муниципальных служащих республики, отметив медалью «За заслуги перед Республикой Бурятией».
Напомним, новый глава появился и в Бичурском районе. Им стала Марина Севельева. Они пришла на замену Василию Смолину, который после возбуждения уголовного дела отправился на СВО.
Николай Коновалов родился 4 марта 1993 года в Татаурово. Окончил Иркутский университет по специальности юрист и БГСХА по специальности мелиоратор. Работал юристом в Прибайкальской районной администрации, старшим следователем СУ СК РФ в Заиграевском районе. Начальником отдела, первым заместителем и исполняющим обязанности главы Тарбагатайского района.
Прежний глава Прибайкальского района Сергей Семенов в ноябре досрочно покинул свой пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Он возглавлял район в 2008-2013 годах, а в 2017 году он снова выдвинул свою кандидатуру на выборах главы и победил. В 2022 году г-н Семенов вновь возглавил район, правда, уже получив пост главы через конкурс. В 2023 году Сергея Семенова признали одним из лучших муниципальных служащих республики, отметив медалью «За заслуги перед Республикой Бурятией».
Напомним, новый глава появился и в Бичурском районе. Им стала Марина Севельева. Они пришла на замену Василию Смолину, который после возбуждения уголовного дела отправился на СВО.