Происшествия 07.08.2024 в 12:13

СИЗО в Улан-Удэ «распух» от вип-арестантов

Сейчас под стражей содержится небывалое количество высокопоставленных чиновников
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Текст: Андрей Константинов
СИЗО в Улан-Удэ «распух» от вип-арестантов
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении первого замглавы Джидинского района Владимира Цыденова и директора Тункинского нацпарка Баира Байминова.

Первый был арестован еще в декабре прошлого года по обвинению в получении 5 взяток в крупном и особо крупном размерах за покровительство при заключении контрактов и приемке работ по ним. Второй попал в СИЗО в начале июня этого года по обвинению в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями при расходовании средств, выделенных на ликвидацию несанкционированных свалок на особо охраняемой природной территории.

В обоих случаях защита обвиняемых настаивала на переводе их под домашний арест. Однако суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения. Они продолжат находиться в СИЗО.

Отметим, сейчас по различным обвинениям в СИЗО Улан-Удэ содержится небывалое количество высокопоставленных арестантов. Помимо уже упомянутых выше, под арестом находятся обвиняемый в крупном мошенничестве бывший спикер Хурала Бурятии Цырен Доржиев и глава Бичурского района Василий Смолин, который обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Также в числе вип-арестантов – заместитель директора Тункинского нацпарка Владимир Марганов и начальник отдел племенных ресурсов Государственной племенной службы Бурятии Баир Гармаев, которому инкриминируют получение взятки на сумму свыше 700 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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